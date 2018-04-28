Установка SalesPlatform Vtiger CRM на наш хостинг . Также интересует, возможно ли интегрировать с интернет магазином ocstore 1.5.5.1.2 (насколько мы поняли из консультации со специалистом, возможно: Выгрузка полной иерархии категорий, Выгрузка изображений, Выгрузка скидок, Выгрузка свойств (в атрибуты), Обмен заказами (односторонний, OpenCart -> vTiger, Ручной импорт товаров через форму в админке).Хостинг https://www.reg.ru/hosting/ HOST 3. Можем перейти, если потребуется на другой тариф.