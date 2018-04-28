Плагин для WordPress

Нужен плагин, который будет брать контент с конкретной рубрики одного wordpress cайта и публиковать на мой wp сайт.

Особенность:

Нужно чтобы к каждой публикации прикреплялась картинка поста по примеру:

Если в названии поста находиться к примеру "США", то нужно ставить одну картинку, если "Япония", то другую. Если не одно слово из словаря не находится, то не публиковать вообще.