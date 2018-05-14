Доработка вукомерс

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Нужно, чтобы когда пользователь выбирает цвет одежды, появлялось фото с этим цветом и его размеры (для разных ролей: оптовиков и розничных)

2. Для разных цветов свои размеры

3. Нужно добавить подкатегории на странице для категории "Распродажа" (желательно, чтобы имели вид как категории сайта т.е когда открываешь подкатегорию "Халаты" появляются его товары (все халаты с распродажей)

6 лет назад
mishka-starkov
Михаил 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
greendy1
Сергей 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$50
1 день
Замечательный специалист! Сделал то, что другие не смогли. Всегда на связи, отзывчив, приятен в общении. Получил огромное удовольствие от сотрудничества. Благодарю за терпение и прекрасно завершенную работу.
Отличный и добрый заказчик. Понятные задачи и своевременная оплата заказа. Спасибо за обращение!
  • Похожие заказы

  • Доработка ocstore opencart

    Надо сделать так, чтобы контент (статья) в категориях был только на первой странице пагинации в категориях. Это нужно для СЕО. Чтобы не было дубля контента.

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Натяжка сверстанного дизайна на 1с битрикс + кодинг интернет магазина.

    Необходимо  предварительно оценить стоимость работы по интернет магазину мебельной тематике . Есть сверстанный дизайн (остались мелкие правки, которые верстальщик поправит), нужно все это натянуть на 1с битрикс. оплата приват 24 .

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Магазин OpenCart

    Здравствуйте! Требуются доработки магазина на движке OpenCart: 1.      Настроить https 2.      Поправить переключение языка 3.      Разрешить просмотр файла правил магазина (pdf) из корня сайта 4.      Поправить работу меню 5.      Поправить мелкие ошибки (Notice) Следующий этап: 1.      Работа с заказом товаров 2.      Вывод контактных данных в шапке 3.      Развитие магазина Ищу разработчика для постоянной работы. ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настроить кнопку "показать еще" в ИМ на Битрикс

    Здравствуйте! На сайте (покажу в личку) в некоторых разделах каталога не так работает кнопка "показать еще", т.е. страницы пролистываются, а товар не подгружается. Скорее всего это из-за того, что аякс сделан через отдельный шаблон и в него ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать максимально-похожий интернет-магазин

    Имеется интернет-магазин на опенкарт pineapple7.ru. (немного полетела верстка, имеется бэкап)  Надо сделать максимально похожий на megapxl.ru   Добавить функцию выгрузки товаров в яндекс.маркет.  Сохранить позиции по SEO.  Детали в скайп Без предоплат,  оплата поэтапно либо по завершению

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Woocomerce доработка категории

    Необходимо вывести дополнительные поля в категории  1. h1 (если не прописан по умолчанию это название категории, если прописан заменяем на наш) 2. описание над товаром (на странице пагинации не выводим) 3. описание под товаром (на странице пагинации не ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Правки wordpress

    Приветствую Нужно внести правки на сайт вп Сайт [url=https://goo.gl/EJstma]https://goo.gl/EJstma[/url] Список задач: 1. Фиксация в отзывах /otzyvy/ высоты блоков - чтобы все ровными рядами было. 2. Вывод на странице конкретного отзыва в конце страницы блока "Другие отзывы" по аналогии с Лицензиями [url=https://s.mail.ru/Kbk2/QTfR4Y8aB]https://s.mail.ru/Kbk2/QTfR4Y8aB[/url] 3. на ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо посадить сайт на Modx и сделать несколько правок.

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо посадить сайт на Modx (revo) и сделать несколько правок. Правки заключаются в том, что нужно определённые элементы адаптировать под мобильные устройства! Сайт уже готов (5 стр) только правки и модкс, возможно что-то по ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад