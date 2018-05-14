Доработка вукомерс

Надо сделать так, чтобы контент (статья) в категориях был только на первой странице пагинации в категориях. Это нужно для СЕО. Чтобы не было дубля контента.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Нужно, чтобы когда пользователь выбирает цвет одежды, появлялось фото с этим цветом и его размеры (для разных ролей: оптовиков и розничных)
2. Для разных цветов свои размеры
3. Нужно добавить подкатегории на странице для категории "Распродажа" (желательно, чтобы имели вид как категории сайта т.е когда открываешь подкатегорию "Халаты" появляются его товары (все халаты с распродажей)
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