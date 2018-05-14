Доработка вукомерс

1. Нужно, чтобы когда пользователь выбирает цвет одежды, появлялось фото с этим цветом и его размеры (для разных ролей: оптовиков и розничных)

2. Для разных цветов свои размеры

3. Нужно добавить подкатегории на странице для категории "Распродажа" (желательно, чтобы имели вид как категории сайта т.е когда открываешь подкатегорию "Халаты" появляются его товары (все халаты с распродажей)