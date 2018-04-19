Изменить домен на сайте Wordpress

$5
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок174 просмотра
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Нужно изменить домен на сайте на Wordpress. Домен куплен, dns прописаны, нужно изменить в файлах сайта и в базе данных. 

WordPress
6 лет назад
AlisaYa
Алиса 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
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