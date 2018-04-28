Переместить сайт с одного хостинга на другой

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки157 просмотров
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Добрый день.

Требуется перенести небольшой сайт (около 300 Мб) на Opencartе (вроде версия 5.5.2.) с одного хостинга на другой. На сайте есть дописанные скрипты. Проблема возникла из-за халатного отношения хостеров. Возможно, потребуется исправление ошибок.

6 лет назад
igort2010
Игорь 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
web2up
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Всё прекрасно. Работает очень быстро, поэтому будьте на связи, рекомендую.
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