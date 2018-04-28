Переместить сайт с одного хостинга на другой

1. Нужно, чтобы когда пользователь выбирает цвет одежды, появлялось фото с этим цветом и его размеры (для разных ролей: оптовиков и розничных) 2. Для разных цветов свои размеры 3. Нужно добавить подкатегории на странице для категории "Распродажа" ...
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Добрый день.
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