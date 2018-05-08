Avanguard7

Разработка веб-сайтов
Создаю сайты, разного вида и сложности, недорого. Могу разработать сайт-визитку, лендинг, форум, каталог, интернет-магазин, новостной портал, блог. Умею работать с базами данных MySQL.
Дополнения, которые могу реализовать:
- Мультиязычный сайт
- Дизайн
- Логотип
- SEO и поисковая оптимизация
- Размещение рекламы Google AdSense
- Подключение систем онлайн оплаты
- Другие
Имею опыт работы с такими CMS, как
- WordPress
- XenForo
- Invision Power Board (iPb )
- Data Life Engine (DLE)
- Shop Script
- Open Cart