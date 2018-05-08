Avanguard7

Смоляков Avanguard7

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка веб-сайтов

Создаю сайты, разного вида и сложности, недорого. Могу разработать сайт-визитку, лендинг, форум, каталог, интернет-магазин, новостной портал, блог. Умею работать с базами данных MySQL. 

Дополнения, которые могу реализовать:

- Мультиязычный сайт

- Дизайн

- Логотип

- SEO и поисковая оптимизация

- Размещение рекламы Google AdSense

- Подключение систем онлайн оплаты

- Другие

Имею опыт работы с такими CMS, как

- WordPress

- XenForo

- Invision Power Board (iPb )

- Data Life Engine (DLE) 

- Shop Script

- Open Cart

  • Плагин для WordPress

    Нужен плагин, который будет брать контент с конкретной рубрики одного wordpress cайта и публиковать на мой wp сайт.  Особенность: Нужно чтобы к каждой публикации прикреплялась картинка поста по примеру: ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад