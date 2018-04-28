Добавить в футер код метрики

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Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки129 просмотров
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Всем привет. Есть сайт на вордпрессе. Надо

1. Вставить код в футер

2. Вставить файл PDF Пользовательское соглашение в футер.

Простенькое и быстрое задание

6 лет назад
sotgn
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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