ТЗ по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1NuSt_QgvlVHMBBCH8WoRBGc-Fy8SoTYrPMLymY-ZmXU/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1NuSt_QgvlVHMBBCH8WoRBGc-Fy8SoTYrPMLymY-ZmXU/edit?usp=sharing[/url]
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Сайт под ключ на теме Divi Wordpress Настройка темы по моему шаблону и ТЗ в приложение
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