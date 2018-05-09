Разработка сайта для ООО «Оберрон Русь»

$500
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок190 просмотров
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Здравствуйте,

Хочу предложить заказ на разработку сайта дочерней компании ГК «Auberron» в России - ООО «Оберрон Русь». Аналогичный сайту ООО «Интроактив» ВАшей разработки, который был принят с большим восторгом.

Срок 7-10 дней, бюджет $500 долл.

6 лет назад
aionis
51 годСША
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
24 дня назад
6 лет назад
$500
7 дней
Серафима буквально за два дня создала динамичный и современный сайт компании со всей необходимой информации. Изменения были самые минимальные. Выше всяких похвал! Надеемся на долгосрочное успешное сорудничество!
Анатолий, Благодарю за проект. Рада, что сайт понравился не только вам, но и российским партнерам. Всегда рада сделать все возможное для прекрасного заказчика и человека. Спасибо и до новых встреч.