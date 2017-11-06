Создание презентационного вебсайта для ГК «Auberron Group»

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка146 просмотров

Здравствуйте, Серафима.

Есть срочный заказ по созданмию презентационного вебсайта для ГК «Auberron Group». PSD файлы уже имеются, необходимо всё сверстать и сделать возможность несложного апгрейда информации (фото, текста, гиперссылок).

Бюджет $500-600 долл.

С ув.,

Анатолий

8 лет назад
aionis
53 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
17 дней назад
8 лет назад
$600
3 дня
Серафима быстро и качественно исполнила заказ, создав вебсайт для ГК «Auberron Group». Удобная легко модифицируемая конструкция, грамотный лэйаут, отличная техподдержка. Весьма рекомендую. ААА+++
Анатолий - замечательный человек и 100% рекомендуемый во всех отношениях заказчик :) Спасибо за интересный проект. Верю, что ваша новая компания откроет новые горизонты в вашем вкусном бизнесе :) Спасибо. Жду открытия новых компаний!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
17 дней назад
8 лет назад

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