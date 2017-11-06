Сайт под ключ на MODX или WP тз прикреплено ниже расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном кроме (партнерской программы,получить сертификат,дропшипинг,доставка ...
Создание презентационного вебсайта для ГК «Auberron Group»
Здравствуйте, Серафима.
Есть срочный заказ по созданмию презентационного вебсайта для ГК «Auberron Group». PSD файлы уже имеются, необходимо всё сверстать и сделать возможность несложного апгрейда информации (фото, текста, гиперссылок).
Бюджет $500-600 долл.
С ув.,
Анатолий
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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