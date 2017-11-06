Сайт под ключ на MODX или WP

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Закрыт13 заявок288 просмотров

Сайт под ключ на MODX или WP 

тз прикреплено ниже 

расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном кроме (партнерской программы,получить сертификат,дропшипинг,доставка из китая) 

Кроссбраузерно, валидно, адаптивно. 

необходимо будет залить товары через файл YML или XL с другого сайта или спарсить 

разместить на хостинге 

привязать домен 

импорт экспорт 

отключить показ яндекс маркет при заходе на сайт 

кнопка заказ в один клик оставляем только номер телефона одну строку 

подключить емейл для приема заказов и писем 

адаптация ко всем устройствам 

соблюдение сроков 

начальное сео 

Просьба писать сроки и цену 

Конкурс на самый быстрый срок исполнения ,самую низкую цену,и крутое портфолио,оплата безопасная сделка

MODXWordPress
8 лет назад
avto8181
46 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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