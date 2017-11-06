Сайт под ключ на MODX или WP

тз прикреплено ниже

расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном кроме (партнерской программы,получить сертификат,дропшипинг,доставка из китая)

Кроссбраузерно, валидно, адаптивно.

необходимо будет залить товары через файл YML или XL с другого сайта или спарсить

разместить на хостинге

привязать домен

импорт экспорт

отключить показ яндекс маркет при заходе на сайт

кнопка заказ в один клик оставляем только номер телефона одну строку

подключить емейл для приема заказов и писем

адаптация ко всем устройствам

соблюдение сроков

начальное сео

Просьба писать сроки и цену

Конкурс на самый быстрый срок исполнения ,самую низкую цену,и крутое портфолио,оплата безопасная сделка