Сделать кредитный сайт под CPA. Дизайн - уникализированный шаблон. Cms - на выбор. Должна быть мобильная версия сайта. Наполнение статьями не требуется. По функционалу и другим деталям обговорим с выбранным исполнителем - в ...
Сайт под ключ на MODX или WP
Сайт под ключ на MODX или WP
тз прикреплено ниже
расположение, модули и весь функционал полностью как на этом сайте super-opt.ru (то есть сайт будет аналогичен,только с измененным дизайном кроме (партнерской программы,получить сертификат,дропшипинг,доставка из китая)
Кроссбраузерно, валидно, адаптивно.
необходимо будет залить товары через файл YML или XL с другого сайта или спарсить
разместить на хостинге
привязать домен
импорт экспорт
отключить показ яндекс маркет при заходе на сайт
кнопка заказ в один клик оставляем только номер телефона одну строку
подключить емейл для приема заказов и писем
адаптация ко всем устройствам
соблюдение сроков
начальное сео
Просьба писать сроки и цену
Конкурс на самый быстрый срок исполнения ,самую низкую цену,и крутое портфолио,оплата безопасная сделка
Заявки фрилансеров
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