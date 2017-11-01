Адаптация сайта и установка баннера.
Создать кредитный сайт
Сделать кредитный сайт под CPA. Дизайн - уникализированный шаблон. Cms - на выбор. Должна быть мобильная версия сайта. Наполнение статьями не требуется.
По функционалу и другим деталям обговорим с выбранным исполнителем - в принципе стандартный набор, который должен быть у нормального кредитного сайта.
Предлагайте примерные сроки и цены, желателен опыт работы по кредитным сайтам.
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