Landing Page под Ключ

Landing Page для компании занимающейся Оптовыми поставками в розничные торг точки и комплектацией объектов, светотехнической и электротехнической продукцией. Дистрибьюторы российских и зарубежных производителей

CMS Webasyst уже установлена.

Опыт в Электро-светотехнической тематике приветствуется, как и креативный подход и инициатива.

Сайт и тексты должны быть выделяющимся и внушать доверие и желание сотрудничать.

Краткий Бриф во вложении.