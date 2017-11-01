Добрый день. Нуждаемся в программисте PHP, Jquery, AngularJS который хорошо знает Yii2 фремворк. Работа будет происходить на системе контроля версий GIT. Прогон кода по сонару. Обязательные требования PHPAngularJSYii2GitЦена ...
Landing Page под Ключ
Landing Page для компании занимающейся Оптовыми поставками в розничные торг точки и комплектацией объектов, светотехнической и электротехнической продукцией. Дистрибьюторы российских и зарубежных производителей
CMS Webasyst уже установлена.
Опыт в Электро-светотехнической тематике приветствуется, как и креативный подход и инициатива.
Сайт и тексты должны быть выделяющимся и внушать доверие и желание сотрудничать.
Краткий Бриф во вложении.
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