Разработка сайта под ключ

Нужно сделать копию такого сайта: fastprint.info Со всеми функциями, которые есть на этом сайте, в том числе: 1)Добавление новых типов продукции с различными характеристиками, влияющими на цену http://fastprint.info/products/leaflets/ 2)Онлайн-оплата и оформление доставки ...