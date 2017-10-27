Сделать сайт на laravel, yii

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок292 просмотра

Требуется написать новую версию действующего сайта.

Дизайн не нужен, новый дизайн уже есть.

функционал не очень большой:

выбор города

выбор ресторана из списка

добавление блюд в корзину

оформление заказа

бонусная система

промокоды

онлайн оплата

личный кабинет пользователя:

редактирование своих данных

история заказов

использование бонусной системы

обмен бонусов на промокоды и т.д.

личный кабинет ресторана

редактирование своих данных:

меню

время работы

способы оплаты

промоакции

генерация промокодов

главная админка

добавление и редактирование городов, кухонь, способов оплаты, самих ресторанов. генерация промокодов, промоакций

Примерно так.

готовые CMS типа Bitrix, Wordpress не интересуют.

LaravelWordPressYii
8 лет назад
gallaam
Амир 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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