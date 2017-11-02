Внести изменения на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки172 просмотра

Добрый день! 

Нужны внести изменения и наполнить материал на два сайта.

сайты на вордпрессе. шаблоны.

Правки типа залить материал, убрать кнопки, добавить раздел в меню, исправить карту.

Буду рада сотрудничеству.

WordPress
8 лет назад
Tankgirl
Наталья 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

SDM_2017
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$50
3 дня
Прошло все хорошо. Работа сделана оперативно. в срок) Буду сотрудничать далее)
Буду рад и дальнейшему долгосрочному сотрудничеству. Все замечательно.

Заявки фрилансеров

SDM_2017
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад