В прикрепленной эксельке - подробное техническое задание по лендингу. Нужно сделать лендинг, рекламирующий услуги веб-студии: разработка, продвижение, реклама. Визуальный макет также прикреплен. По проекту будут доработки и допилки. Так, например, уникальное торговое предложение в ТЗ ...
Переработка старого сайта на Joomla под новую под SP page builder
Требуется очень опытный профи:
- есть сайт на Joomla
- нужно его полностью перекроить в новый сайт на Joomla 3 поколения, и именно под SP page builder.
Ищу толкового разработчика (верстка также потребуется, точнее выдернуть ее и натянуть на расширения билдера) для реализации задачи. Обязательно знание и опыт работы с SP PAGE BUILDER.
Все остальное при обсуждении проекта (в скайп).
Без опыта, тем кто хочет "попробовать" просьба не писать.
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