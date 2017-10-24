Переработка старого сайта на Joomla под новую под SP page builder

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок236 просмотров

Требуется очень опытный профи: 

- есть сайт на Joomla 

- нужно его полностью перекроить в новый сайт на Joomla 3 поколения, и именно под SP page builder. 

Ищу толкового разработчика (верстка также потребуется, точнее выдернуть ее и натянуть на расширения билдера) для реализации задачи. Обязательно знание и опыт работы с SP PAGE BUILDER. 

Все остальное при обсуждении проекта (в скайп). 

Без опыта, тем кто хочет "попробовать" просьба не писать. 

Joomla
8 лет назад
antvolt
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров