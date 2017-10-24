Переработка старого сайта на Joomla под новую под SP page builder

Требуется очень опытный профи:

- есть сайт на Joomla

- нужно его полностью перекроить в новый сайт на Joomla 3 поколения, и именно под SP page builder.

Ищу толкового разработчика (верстка также потребуется, точнее выдернуть ее и натянуть на расширения билдера) для реализации задачи. Обязательно знание и опыт работы с SP PAGE BUILDER.

Все остальное при обсуждении проекта (в скайп).

Без опыта, тем кто хочет "попробовать" просьба не писать.