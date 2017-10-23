Нужно разработать сайт строительной компании на wordpress

Мне нужно сайт для благотворительного фонда, как пример https://www.fl.ru/users/ManagerSEO/portfolio/4966593/razrabotka-sayta-blagotvoritelnogo-fonda-drupal/ Максимально простой, информативный, не перегруженный лишним, что бы человек, который зашел на наш сайт сразу имел перед собой всю важную информацию и ...