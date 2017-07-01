Сайт для сервисного центра

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт46 заявок461 просмотр

Нужно создать сайт для мультисервисного центра по ремонту ноутбуков, телефонов, планшетов. 

Сайт нужен под ключ - дизайн, верстка, программирование. 

Можно установить на Друпал или Модекс

Пример хорошего сайта, который можно использовать как прототип - remont-laptops.ru

Drupal
8 лет назад
southcoast999
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров