Нужно сделать интернет магазин. Тематика товары для маникюра. Ориентируемся на этот http://shop.antu.ru - можно упростить левое меню и фильтр. С движком не определился - предлагайте свой. С вас цена и сроки.
Создание и продвижение сайта
У нас уже есть сайт по услугам нашей компании...http://sands.kiev.ua Но мы с него выросли - хочется сайт более итересный (типа:http://пескоструй-про.рф) или более солидный... Продвижением старого сайта занимался я сам и все получалось, но сегодня не хватает времени на все. Хочу передать продвижение старого сайта+ сделать еще один и продвигать оба. сео+контекст. Сайт можно шаблонный... адаптированный под комп+телефон. На двух языках (часть контента уже есть; часть придется рерайтить-коперайтить вам)
Заявки фрилансеров
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