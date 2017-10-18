Создание и продвижение сайта

У нас уже есть сайт по услугам нашей компании...http://sands.kiev.ua Но мы с него выросли - хочется сайт более итересный (типа:http://пескоструй-про.рф) или более солидный... Продвижением старого сайта занимался я сам и все получалось, но сегодня не хватает времени на все. Хочу передать продвижение старого сайта+ сделать еще один и продвигать оба. сео+контекст. Сайт можно шаблонный... адаптированный под комп+телефон. На двух языках (часть контента уже есть; часть придется рерайтить-коперайтить вам)