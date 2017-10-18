Интернет магазин под ключ

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Закрыт31 заявка273 просмотра

Нужно сделать интернет магазин. Тематика товары для маникюра.

Ориентируемся на этот http://shop.antu.ru - можно упростить левое меню и фильтр.

С движком не определился - предлагайте свой.

С вас цена и сроки.

8 лет назад
abcgroop
Стогов 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров