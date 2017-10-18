Интернет магазин под ключ

Ситуация не приятная, хостер заблокировал сайт из за вирусов, движок какой то их собственный или конструктор, не суть. Решено: менять хостинг и cms. Необходимо создать сайт по точной копии того что было из вебархива https://web.archive.org/web/20161115074713/http://zao-tpr.ru:80/ ...