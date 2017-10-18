Ошибка 500 на только что перенесенном сайте

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Завершен6 заявок146 просмотров

Необходимо устранить ошибку HTTP ERROR 500 на сайте https://thecncrouter.org 

Сайт вчера перенесен на новый хостинг, база импортирована, присоединен новый SSL. 

Очень желательно посмотреть и исправить сегодня. Оплата любым способом, размер оплаты пишите в предложениях к проекту.

8 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Исправил ошибку 500 на сайте. Отличная, быстрая работа. Рекомендую!
Рекомендую. Даны все нужные допуски. Моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад