Сайт-каталог про отдых

Добрый день.

Сейчас существует много проектов связанных с такой нишей туризма.

Наша задача, сделать что-то подобное, только в маленьком размере.

Самый популярный конечно букинг.... но тут пока далеко.

Компания занимается размещением отдыхающих в гостинице, и многодневными турами в походы.

Регион нашего охвата - адыгея, краснодарский край

Т.е. лагонаки, гуамское ущелье, псебай и потом в перспективе пойдем в домбай и архыз.

Сейчас у нас уже есть договора с 50 гостиницами, где мы работаем по партнерке.

В туры водим сами.

Что надо от Вас.

Примерно такого уровня проект: http://lagonaki-otdyh.ru - см внимательнее пожалуйста.

и забить как пример первые 5 гостиниц, чтобы мы видели, что всё работает + инструкция, как правильно всё забивать.

Далее СЕО, контекст, контент и вся забивка - самостоятельно от нас.

Т.е. от Вас: какая платформа управления, примерный срок реализации, примерный бюджет.

Сейчас составляем смету, тз и выбираем подрят на исполнения.

Бюджет не миллиардный..... сразу говорю.