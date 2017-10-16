Здравствуйте, требуется полная копия сайта со всем контентом http://www.mebhome.ru (сайт адаптивный!), от вас - срок, цена, CMS.
Сайт-каталог про отдых
Добрый день.
Сейчас существует много проектов связанных с такой нишей туризма.
Наша задача, сделать что-то подобное, только в маленьком размере.
Самый популярный конечно букинг.... но тут пока далеко.
Компания занимается размещением отдыхающих в гостинице, и многодневными турами в походы.
Регион нашего охвата - адыгея, краснодарский край
Т.е. лагонаки, гуамское ущелье, псебай и потом в перспективе пойдем в домбай и архыз.
Сейчас у нас уже есть договора с 50 гостиницами, где мы работаем по партнерке.
В туры водим сами.
Что надо от Вас.
Примерно такого уровня проект: http://lagonaki-otdyh.ru - см внимательнее пожалуйста.
и забить как пример первые 5 гостиниц, чтобы мы видели, что всё работает + инструкция, как правильно всё забивать.
Далее СЕО, контекст, контент и вся забивка - самостоятельно от нас.
Т.е. от Вас: какая платформа управления, примерный срок реализации, примерный бюджет.
Сейчас составляем смету, тз и выбираем подрят на исполнения.
Бюджет не миллиардный..... сразу говорю.
Заявки фрилансеров
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