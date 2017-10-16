Лендинг (мультилендинг)

Здравствуйте!

Необходимо собрать сайт на одной из платформ с возможностью мультилендинга.

Компания занимается отделкой квартир и строительными работами.

Платформа на ваш выбор, но что бы мы в дальнейшем могли сами в ней разобраться и заниматься продвижением.

Лендинг должен быть привлекательным и удобным для клиентов.

Желательно иметь опыт в этом.