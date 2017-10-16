Здравствуйте! Необходима разработка небольшого, но очень качественного сайта для OTT-платформы. Без использования CMS, на PHP+Smarty, MySQL, Nginx. Адаптивная, кроссбраузерная верстка. Чистый и понятный код. Предполагается работа ...
Лендинг (мультилендинг)
Здравствуйте!
Необходимо собрать сайт на одной из платформ с возможностью мультилендинга.
Компания занимается отделкой квартир и строительными работами.
Платформа на ваш выбор, но что бы мы в дальнейшем могли сами в ней разобраться и заниматься продвижением.
Лендинг должен быть привлекательным и удобным для клиентов.
Желательно иметь опыт в этом.
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