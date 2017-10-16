Лендинг (мультилендинг)

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Закрыт17 заявок190 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо собрать сайт на одной из платформ с возможностью мультилендинга.

Компания занимается отделкой квартир и строительными работами.

Платформа на ваш выбор, но что бы мы в дальнейшем могли сами в ней разобраться и заниматься продвижением.

Лендинг должен быть привлекательным и удобным для клиентов.

Желательно иметь опыт в этом.

8 лет назад
Angel1506
Наталья 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров