Здравствуйте! Необходима разработка небольшого, но очень качественного сайта для OTT-платформы. Без использования CMS, на PHP+Smarty, MySQL, Nginx. Адаптивная, кроссбраузерная верстка. Чистый и понятный код. Предполагается работа ...
Сайт компании
Неоходимо создать сайт компании.Хостинг и домен имеются.
Пример сайта
Заявки фрилансеров
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