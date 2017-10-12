Сайт с реферальной программой и онлайн оплатой

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Закрыт9 заявок156 просмотров

Необходимо создать сайт по примеу https://diplomvsem.org на Wordpress.

Основные задачи:

- мультиязычность (3 языка);

- адаптивность;

- личные кабинеты для пользователей с присвоением реферальной (партнерской) ссылки;

 - онлайн-оплата товаров.

WordPress
8 лет назад
guest_15077544620798
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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