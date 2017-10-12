Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок269 просмотров

1.   Есть сайт http://sitec.pro/ наплатформе МЕГАГРУПП

2.   Домен sitec.pro принадлежит ООО «СИТЭК»Москва, от чьего имени и действуем.

3.   Задача выйти и под зависимости МЕГАГРУПП истать самостоятельной единицей в виде сайта под ООО «СИТЭК»

4.    Выборхостинга сайта – на http://hoster.ruилиNIC.RU или ….

5.    Доменsitec.pro сохраняем и организовываем новый сайт на платформе  Opencart    Версией нениже 1.5.5.1.2 или WORLDPRESS или ,,,

6.    Сайтс админкой на русском языке.

7.    Вадминке должно работать и быть основные параметры сайта и все меняться: Заголовок , Мета-тег Description , Мета-тег Keywords , телефоны, адреса, тексты, статьи,картинки, Копирайт, Счетчики,Логотип, Иконка, Коды Yandex Metrics и остальные.

8.    Встроке браузера должен стоят домен http://sitec.pro.

9.    Основнойцвет тематики сайта виден на http://sitec.pro

10. 4темы сайта: 1. Проектирование - включающее огромную группу как на сайтах

11. http://ckto-promproekt.ru/

12. http://pro.eltech.com/

13. http://проектирование-в-москве.рф/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cn|proektirovanie_moskva|cid|25271595|src|search&utm_content=gid|2440009417|aid|3751059153|8843987312_|ql|main&utm_term=промышленное%20проектирование&pm_source=none&pm_block=premium&pm_position=2

14. https://phct-engineering.ru

15. http://www.arkos-proekt.ru/

16. http://genpro.ru/

17. http://glavspecproekt.ru/

18. http://glavrp.ru/

19. http://spspro.ru/ понравилась структура

20. http://www.aeroingproekt.ru/

21. https://gilbert-invest.ru/

22. http://www.erapro.ru/

23. http://проектирование-в-москве.рф/

24. http://pnproject.ru

25. http://imc-systems.ru/ всем понравился этот сайт и он основа поструктуре и написанию!!!

26. 2Тема – АСМ оборудование (часть прелставлена у нас, но нужно полностью http://sitec.pro/katalog-tovarov )

27. 3.Тема - Контрольно измерительные приборы илабораторное оборудование вся информация указана на сайтах: http://servicepribor.ru, http://www.pribor-service.ru/ причем все приборы и оборудование с картинками и с описаниямидолжны присутствовать в нашем каталоге без цен. От сайта http://servicepribor.ru в дальнейшем отказываемся!

28. 4. Тема – Научно технологические разработки и переход на сайт http://afmhd.ru/ наш бренд!

29. В меню должны быть: Контакты, Партнеры, лицензии и сертификаты

30. Без картинок на index.html на весь экран и только полезнаяинформация

31. Мобильная версия сайта должна быть в полной обьеме! (на телефонахи других устройствах.

Opencart
8 лет назад
zelremstroy
Максим 
52 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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