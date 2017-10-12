Нужно разработать сайт траст - доверительное управление криптовалютами. Люди выбирают один из 5 созданных пакетов (у каждого пакета свои условия, проценты и ограничения) и передают в наш банк (доверительный фонд) свои средства в крипте. После ...
Создание сайта
1. Есть сайт http://sitec.pro/ наплатформе МЕГАГРУПП
2. Домен sitec.pro принадлежит ООО «СИТЭК»Москва, от чьего имени и действуем.
3. Задача выйти и под зависимости МЕГАГРУПП истать самостоятельной единицей в виде сайта под ООО «СИТЭК»
4. Выборхостинга сайта – на http://hoster.ruилиNIC.RU или ….
5. Доменsitec.pro сохраняем и организовываем новый сайт на платформе Opencart Версией нениже 1.5.5.1.2 или WORLDPRESS или ,,,
6. Сайтс админкой на русском языке.
7. Вадминке должно работать и быть основные параметры сайта и все меняться: Заголовок , Мета-тег Description , Мета-тег Keywords , телефоны, адреса, тексты, статьи,картинки, Копирайт, Счетчики,Логотип, Иконка, Коды Yandex Metrics и остальные.
8. Встроке браузера должен стоят домен http://sitec.pro.
9. Основнойцвет тематики сайта виден на http://sitec.pro
10. 4темы сайта: 1. Проектирование - включающее огромную группу как на сайтах
11. http://ckto-promproekt.ru/
13. http://проектирование-в-москве.рф/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cn|proektirovanie_moskva|cid|25271595|src|search&utm_content=gid|2440009417|aid|3751059153|8843987312_|ql|main&utm_term=промышленное%20проектирование&pm_source=none&pm_block=premium&pm_position=2
14. https://phct-engineering.ru
15. http://www.arkos-proekt.ru/
19. http://spspro.ru/ понравилась структура
20. http://www.aeroingproekt.ru/
21. https://gilbert-invest.ru/
23. http://проектирование-в-москве.рф/
25. http://imc-systems.ru/ всем понравился этот сайт и он основа поструктуре и написанию!!!
26. 2Тема – АСМ оборудование (часть прелставлена у нас, но нужно полностью http://sitec.pro/katalog-tovarov )
27. 3.Тема - Контрольно измерительные приборы илабораторное оборудование вся информация указана на сайтах: http://servicepribor.ru, http://www.pribor-service.ru/ причем все приборы и оборудование с картинками и с описаниямидолжны присутствовать в нашем каталоге без цен. От сайта http://servicepribor.ru в дальнейшем отказываемся!
28. 4. Тема – Научно технологические разработки и переход на сайт http://afmhd.ru/ наш бренд!
29. В меню должны быть: Контакты, Партнеры, лицензии и сертификаты
30. Без картинок на index.html на весь экран и только полезнаяинформация
31. Мобильная версия сайта должна быть в полной обьеме! (на телефонахи других устройствах.
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