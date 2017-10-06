Необходим портал под ключ для инвестиционного фонда (не HYIP). Требования: интеграция с платежными системами (5 ЭПС)управление тарифамиреферальная программаПредпочтительная реализация в виде компонента для любой популярной CMS.
Требуется разработка сайта с подобным функционалом
Сайт, который необходимо взять за основу - localbitcoins.com
Полностью копировать функционал не нужно, часть не понадобится.
С другой стороны, кое-что (по мелочи) придётся добавить.
Принимаю предложения с ориентировочными сроками и ценами (желательно также указывать предполагаемую среду разработки)
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