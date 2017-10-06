Требуется разработка сайта с подобным функционалом

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок251 просмотр

Сайт, который необходимо взять за основу - localbitcoins.com

Полностью копировать функционал не нужно, часть не понадобится.

С другой стороны, кое-что (по мелочи) придётся добавить.

Принимаю предложения с ориентировочными сроками и ценами (желательно также указывать предполагаемую среду разработки)

8 лет назад
Igvet
Игорь 
54 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров