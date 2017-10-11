Нужно создать сайт на wordpress. Предоставляем: Шаблон каталожного дизайна уже с вордпресом (,дизайн, верстку, свои шаблоны не предлагать, дизайн уже куплен)Структуру сайта, тех. задание, макеты страницыХостинг/домен - шаблон уже развернут на хостингеВсяческую поддержку и ...
Лендинг
Лендинг для стартапа, адаптивный, кроссплатформенный. ТЗ готово.
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