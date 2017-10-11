Лендинг

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка142 просмотра

Лендинг для стартапа, адаптивный, кроссплатформенный. ТЗ готово.

8 лет назад
SalasovG
Георгий 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MaxGraph
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$85
3 дня
Все отлично! Постоянно в тесном сотрудничестве с клиентом во время работы. Максимальная вовлеченность!
Все было очень понятно и доступно. Оплата в срок, спасибо!

Заявки фрилансеров

MaxGraph
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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