Нужно создать сайт на wordpress. Предоставляем: Шаблон каталожного дизайна уже с вордпресом (,дизайн, верстку, свои шаблоны не предлагать, дизайн уже куплен)Структуру сайта, тех. задание, макеты страницыХостинг/домен - шаблон уже развернут на хостингеВсяческую поддержку и ...