Создание сайта на WordPress

Здравствуйте.

Необходимо создать сайт-визитку в WordPress для небольшой компании, занимающейся графическим дизайном.

Нужно:

Разработать удобный для использования сайт, корректно отображающийся на различных девайсах (компьютер, телефон, планшет)

Заполнить имеющимся у нас материалом (всю графику и текст предоставим)

Дать инструкции по работе с сайтом

Необходима поддержка на первых порах и устранение багов, если такие будут

Сайт должен быть простым, чтобы мы сами могли им управлять: редактировать текст, добавлять работы и т.д

НЕ нужно:

СEO- оптимизация, продвижение сайта, выведение в ТОП и т.д.

Хостинг и домен (Мы купим сами)

Логотип, лэндинг и т.д.

Сайт должен состоять из следующих блоков:

1) Домашняя страница с названием компании, логотипом и кликабельными кнопками- О НАС, РАБОТЫ, УСЛУГИ, БЛОГ, КОНТАКТЫ

2) Каждая кнопка отсылает вас на очередную страницу, соответствующую названию.

Смотрите для примера, что-то подобное мы хотим реализовать:

http://www.alanfletcherarchive.com/

https://humaan.com/

Сайт по сути будет являться электронным портфолио с перечнем услуг, которые мы предоставляем, и информацией о нас.

1) Сколько будет стоить создать сайт по таким критериям?

2) Сколько времени понадобится?