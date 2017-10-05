Добрый день ! Ищу опытного исполнителя, для локализации темы под CMS Wordpress, сама тема . Требования: 1) Возраст от 25 лет 2) Реализация крупных проектов на ...
Создание сайта на WordPress
Здравствуйте.
Необходимо создать сайт-визитку в WordPress для небольшой компании, занимающейся графическим дизайном.
Нужно:
Разработать удобный для использования сайт, корректно отображающийся на различных девайсах (компьютер, телефон, планшет)
Заполнить имеющимся у нас материалом (всю графику и текст предоставим)
Дать инструкции по работе с сайтом
Необходима поддержка на первых порах и устранение багов, если такие будут
Сайт должен быть простым, чтобы мы сами могли им управлять: редактировать текст, добавлять работы и т.д
НЕ нужно:
СEO- оптимизация, продвижение сайта, выведение в ТОП и т.д.
Хостинг и домен (Мы купим сами)
Логотип, лэндинг и т.д.
Сайт должен состоять из следующих блоков:
1) Домашняя страница с названием компании, логотипом и кликабельными кнопками- О НАС, РАБОТЫ, УСЛУГИ, БЛОГ, КОНТАКТЫ
2) Каждая кнопка отсылает вас на очередную страницу, соответствующую названию.
Смотрите для примера, что-то подобное мы хотим реализовать:
http://www.alanfletcherarchive.com/
Сайт по сути будет являться электронным портфолио с перечнем услуг, которые мы предоставляем, и информацией о нас.
1) Сколько будет стоить создать сайт по таким критериям?
2) Сколько времени понадобится?
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