Добрый день ! Ищу опытного исполнителя, для локализации темы под CMS Wordpress, сама тема . Требования: 1) Возраст от 25 лет 2) Реализация крупных проектов на ...
Создание сайта под ключ
Здравствуйте
Интересует создание сайта на Джумле (для примера)
Сайт типа лендинга, двух-трех страничный. Пункты Меню ведут к якорям соответствующих разделов на сайте
Сайт мультиязычный (по дефолту инглиш и русский) с возможностью добавления языков в подпапки
Сайт кросс-платформенный и кросс-браузерный
Текстовый и частично графический контент на нужных языках разумеется предоставляю
Блок-схемы расположения элементов предоставляю
Тематика - блокчейн и технологии на нем
Сайт создается под участие в ICO
Есть пара технических моментов, а именно парсинг некоторых данных (сумма по счетам с нескольких валют с использованием API) с других сайтов и вывод их на создаваемый в виде текстовой и графической информации
Сайт уже пытались создать два горе-дизайнера, кроме проеба сроков и потери денег ничего не получил
Примеры того что пытались создать:
http://webservice.in.ua/ru/ - интересует именно такая концепция и расположение\наличие элементов
http://bitcoin-blockchain.org/- интересует цветовое исполнение
http://bitcoin.demo.sgb.su/ru/
Примеры, где можно посмотреть уровень исполнения по аналогам - https://tokenmarket.net/ico-calendar
Там много проектов с разным уровнем.
Блок-схему расположения элементов вышлю
Сроки минимальные.
Интересует цена\сроки\условия. оставьте скайп для связи.
Сергей
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется сайт, сделанных на движке modX. tinyurl.com/y9p8o4oh Его необходимо продвигать в контекстной рекламе, но проблема заключается в том, что на каждую отдельную услугу нельзя дать ссылку, так как ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создание и продвижение сайта под ключ, Москва.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Необходимо создать одностраничник для стартапа. Во вложении бриф. Вот список требований: 1) Нам нравится структура и оформление вот этого сайта - https://skolkovocid.com/actions.php 3) Наши дополнительные хотелки - на каждой странице делать новое изображение (руки ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен сайт типа визитки Ветрина с товарами должна крутиться При нажатии на товар должно переходить просто по ссылке на сторонний сайт. Страница отзывов о работе Страница отзывов для каждого товара ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Приветствую надо создать сайт для кафе. Без цены и пример сайтов не рассматриваю заявку.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Создать сайт игровой команды. Стоимость и сроки предлагайте, рассмотрим все варианты. Сайты условных аналогов того, что должно получится: www.sk-gaming.com www.fnatic.com/ navi-gaming.com/ virtus.pro www.teamliquidpro.com/ www.g2esports.com/ Без предоплат, оплата поэтапно. Оставляйте скайпСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется разработка сайта с личным кабинетом. Сайт одностраничный ( все наполнение имеется, логотип есть) Личный кабинет для клиентов компании. Личный кабинет - это календарь событий клиентов, ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет. Требуется сайт автоинструкторов.= на фреймворке. Сайт предполагается размещать на нескольких поддоменах (для нескольких городов), в связи с этим необходима возможность изменения множества настроек ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать сайт для парикмахерскойСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт8 лет назад