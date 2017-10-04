Создание сайта под ключ

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Закрыт9 заявок342 просмотра

Здравствуйте

Интересует создание сайта на Джумле (для примера)

Сайт типа лендинга, двух-трех страничный. Пункты Меню ведут к якорям соответствующих разделов на сайте

Сайт мультиязычный (по дефолту инглиш и русский) с возможностью добавления языков в подпапки

Сайт кросс-платформенный и кросс-браузерный

Текстовый и частично графический контент на нужных языках разумеется предоставляю

Блок-схемы расположения элементов предоставляю

Тематика - блокчейн и технологии на нем

Сайт создается под участие в ICO

Есть пара технических моментов, а именно парсинг некоторых данных (сумма по счетам с нескольких валют с использованием API) с других сайтов и вывод их на создаваемый в виде текстовой и графической информации

Сайт уже пытались создать два горе-дизайнера, кроме проеба сроков и потери денег ничего не получил

Примеры того что пытались создать:

http://webservice.in.ua/ru/ - интересует именно такая концепция и расположение\наличие элементов

http://bitcoin-blockchain.org/- интересует цветовое исполнение

http://bitcoin.demo.sgb.su/ru/

Примеры, где можно посмотреть уровень исполнения по аналогам - https://tokenmarket.net/ico-calendar

Там много проектов с разным уровнем.

Блок-схему расположения элементов вышлю

Сроки минимальные.

Интересует цена\сроки\условия. оставьте скайп для связи.

Сергей

JoomlaПарсинг данных
8 лет назад
blockchain
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

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