Необходимо создать одностраничник для стартапа. Во вложении бриф. Вот список требований:

1) Нам нравится структура и оформление вот этого сайта - https://skolkovocid.com/actions.php

3) Наши дополнительные хотелки - на каждой странице делать новое изображение (руки нам совсем не нравятся)). Если это возможно - пришлю наши 4 изображения.

4) Сайт должен быть билингвальным (можно это сразу "заложить" в структуру?)

5) Нужна возможность присоединить/нять ссылки/документы в разделе логистика.

6) Нужна возможность редакции и администрирования сайтом.

7) Сейчас логотип находится в процессе разработки - сможем ли добавить впоследствии?