Необходим сайт визитка продуктовой линейки на 2х языках (польский и английский). Из основных требований, чтобы сайт одинаково удобно читался на всех устройствах (смартфон, планшет, компьютер), был презентабельным. В любом случае будут правки, поэтому предложения прошу направлять с учетом этого момента. Если понравится работа, готовы отдать еще несколько проектов.