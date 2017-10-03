Создание и дизайн одностраничного сайта на тему: Прозрачные шторы ПВХ, тенты для беседок, кафе, террас.... Сайт конкурентной компании, который более всего подходит под задание сайта www. shtory-pvh.com.ua Всю необходимую информацию предоставлю (какая будет ...
Персональный сайт для физического лица
На сайте авторский контент.
1) Текстовый (статьи), ссылки на публикации, комментарии
2) Видео (записанные лекции), "семинары" с возможностью подключения 100-150 пассивных участников и 10-15 активных спикеров.
3) Форум по нескольким темам (10-15).
Заявки фрилансеров
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