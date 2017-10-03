Персональный сайт для физического лица

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Закрыт16 заявок248 просмотров

На сайте авторский контент.

1) Текстовый (статьи), ссылки на публикации, комментарии

2) Видео (записанные лекции), "семинары" с возможностью подключения 100-150 пассивных участников и 10-15 активных спикеров.

3) Форум по нескольким темам (10-15).

8 лет назад
guest_15070386049762
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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