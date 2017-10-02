Создание сайта для биржи

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется специалист по созданию и продвижению сайтов, а также веб-дизайну. Крайне желательно, чтобы фрилансер проживал в Харькове, чтобы можно было лично встретиться и подробно обговорить проект.Краткое описание задачи: создать сайт-биржу, предназначенный для размещения и поиска заказов на выполнение студенческих работ (контрольные, курсовые, домашние задания и т.д.), а также их выполнения в оффлайн и онлайн режимах. Любой расчет между заказчиком и исполнителем должен происходить через сайт, для чего требуется создать на сайте автоматическую платежную систему, работающую через Приват24, Visa Qiwi Vallet, WebMoney.ТЗ предоставлю, от Вас требуется только воплотить это в электронном виде, а также создать графическое оформление (кнопки, значки и т.д.) Кроме этого очень желательно, чтобы Вы смогли обеспечить продвижение сайта для привлечения заказчиков и исполнителей.

На данный момент у меня имеется большой опыт выполнения студенческих работ, поиска заказчиков и исполнителей. Сайт двоязычный русский и украинский, мультивалютный: рубли и гривны. Смс оповещение. В общем это своеобразное соединение в один сайтов автор 24 и напишем.