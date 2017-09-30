1. Должен быть не шаблонный, индивидуальный современный, яркий дизайн (вызывать аппетит у клиента и желание сделать заказ) 2. Разработка логотипа. 3. Слайдер. 4. Корзина. 5. Планируется раздел пицца, пироги, пельмени ...
Сделать сайт.
Добрый день!
Нужно создать небольшой сайт, направление-двери, примерное техзадание отправим.
От Вас цена, сроки, условия.
Благодарим.
Заявки фрилансеров
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