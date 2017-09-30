Сделать сайт.

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Закрыт23 заявки216 просмотров

Добрый день!

Нужно создать небольшой сайт, направление-двери, примерное техзадание отправим.

От Вас цена, сроки, условия.

Благодарим.

8 лет назад
Sarra-Egos
Андрей 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров