Сделать копию сайта (lendinga)

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Закрыт11 заявок275 просмотров

Нужно сделать копию простенького одностраничника, лендинга

Не много доработать его (а именно изменить информацию, сделать что бы он нормально отображался в адаптивном виде на всех устройствах), и настроить форму сбора контактных данных, которые будут отправляться на мою почту) 

8 лет назад
effJkeee
Евгений 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров