Суть проекта: Мини-сообщество игроков в 2048.Вокруг классического интерфейса игры добавляется турнирная функциональность за призовой фонд в условных игровых единицах — баллах. Регистрация игроков через Facebook. Информация о пользователе заносится в базу данных. При завершении игры ...
Разработка мини-каталога
Одностраничный каталог, на котором выводится N зарегистрированных листингов в случайном порядке (см. прикрепленные макеты). Листинги могут быть оплаченными и бесплатными. Оплаченные листинги показываются всегда. Бесплатных листингов выводится фиксированное число (например, 10) и показываются они с частотой, пропорциональной их рейтингу.
При заходе на индекс в левой колонке отображается случайный листинг, который автоматически перезагружается каждые 10-15 секунд. Случайные листинги показываются с частотой, пропорциональной их рейтингу. Листинг включает:
- Увеличенную обложку;
- Название/имя;
- Короткое резюме/сообщение;
- Иконки-ссылки на сайт и социальные профили;
- Иконку лайка и число лайков.
При заходе по ссылке вида http://domain.com/me/2738 в левой колонке отображается листинг номер 2738. Автоматические обновление отключается.
При клике на обложку листинга в каталоге в левой колонке отображается развернутая информация по данному листингу.
Листинги заводятся зарегистрированными пользователями. После создания листинг можно оплатить по PayPal.
Ведется учет всех просмотров листинга, а также лайков и кликов на ссылки зарегистрированными пользователями. Адрес листинга http://domain.com/me/2738 является одновременно реферальной ссылкой. Время учета реферального кода в куке не ограничено. Никаких реферальных выплат, бонусов, просмотра всех рефералов и т.п. – только запись реферальных регистраций в базу данных.
Рейтинг листинга считается по формуле КоэфР * ЧислоРефералов + КоэфЛ * ЧислоЛайков + КоэфК * ЧислоКликов (по ссылкам листинга).
Админка минимальная. Здесь выводятся все зарегистрированные пользователи с указанием деталей листинга (цена листинга, рейтинг , число рефералов). На странице настроек задаются платежные реквизиты, стоимость размещения листинга, коэффициенты рейтинга и прочие константы.
Простейшая CMS для редактирования фиксированного списка статичных страниц (FAQ, How it works, Promote). Стандартная регистрация с верификацией емейла. Будет хорошо также сделать регистрацию через самые популярные социальные сети.
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