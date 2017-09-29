Необходимые знания: Node.js, NoSQL, JavaScript, JS фреймворк – на выбор, HTML/CSS, Git, работа с API платёжных систем. Общая информация о проекте в прикреплённом файле, ТЗ сейчас на стадии согласования. ...
Сделать сайт интернет магазина автошин под ключ
Сделать сайт интернет магазина автошин под ключ. Потенциальному исполнителю скину ссылки магазинов для примера.
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