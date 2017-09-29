Создание сайта на Node.js

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Закрыт2 заявки178 просмотров

Необходимые знания: Node.js, NoSQL, JavaScript, JS фреймворк – на выбор, HTML/CSS, Git, работа с API платёжных систем.

Общая информация о проекте в прикреплённом файле, ТЗ сейчас на стадии согласования.

Условия: удалённо, 10$/час

CSSGitHTMLJavaScriptNode.js
8 лет назад
abohdan
Богдан 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров