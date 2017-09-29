Нужно создать сайт адаптивный к мобильным устройствам Суть сайта – человек допустим стоит на остановке, а маршрутки всё нет. Он заходит на сайт(приложение) и отмечает себя на карте где он находится и ...
Создание сайта на Node.js
Необходимые знания: Node.js, NoSQL, JavaScript, JS фреймворк – на выбор, HTML/CSS, Git, работа с API платёжных систем.
Общая информация о проекте в прикреплённом файле, ТЗ сейчас на стадии согласования.
Условия: удалённо, 10$/час
Заявки фрилансеров
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