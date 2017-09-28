TalentVille - садик

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка274 просмотра

Сайт под ключ с установкой и настройкой на сервере заказчика 

Целевая аудитория женская, возраст 20-40 лет 

Сайт для частного детского садика

Название садика: ТалантВилль (en. : TalentVille)

URL : http://talentville.com.ua

- контент предоставляет заказчик по факту получения прототипа сайта 

- Виджет инстаграмма на главной странице сайта

- Виджет "перезвоните мне"

- Фотографии для тематических разделов, если таковые будут необходимы, предоставляет заказчик

- Адаптивность:  версия для мобильных ОС и Web версия 

Многоязычность: Русский, Украинский

Света сайта: Белый, Салатовый, желто-оранжевый

Страницы сайта: 

ГЛАВНАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОГРАММА

РАСПИСАНИЕ

ЕДА

ОТЗЫВЫ

8 лет назад
ID11
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров