Имеется прототип на бумаге, все остальное нужно сделать. Домен и хостинг уже есть.
TalentVille - садик
Сайт под ключ с установкой и настройкой на сервере заказчика
Целевая аудитория женская, возраст 20-40 лет
Сайт для частного детского садика
Название садика: ТалантВилль (en. : TalentVille)
URL : http://talentville.com.ua
- контент предоставляет заказчик по факту получения прототипа сайта
- Виджет инстаграмма на главной странице сайта
- Виджет "перезвоните мне"
- Фотографии для тематических разделов, если таковые будут необходимы, предоставляет заказчик
- Адаптивность: версия для мобильных ОС и Web версия
Многоязычность: Русский, Украинский
Света сайта: Белый, Салатовый, желто-оранжевый
Страницы сайта:
ГЛАВНАЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОГРАММА
РАСПИСАНИЕ
ЕДА
ОТЗЫВЫ
Заявки фрилансеров
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