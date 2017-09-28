Создание сайта (приложение) попутчик в городских условиях

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Закрыт3 заявки143 просмотра

Нужно создать сайт адаптивный к мобильным устройствам

Суть сайта – человек допустим стоит на остановке, а маршрутки всё нет. Он

заходит на сайт(приложение) и отмечает себя на карте где

он находится и что он нуждается в транспортировке в определенную точку(которую

он тоже указывает на карте)

Водители(попутчики) указывают свой путь проезда.. при совпадении маршрута даже

частично.. ему показывается несколько человек – которых он может

довести за небольшое вознаграждение(на бензин) 

Сайт должен иметь такой функционал:

Карта Яндекс или Гугл… с возможностью указать на ней место.

Регистрация пользователей

Возможность общения (чат между водителями и пассажирами) 

Репутация пользователя и водителя (отзывы)

пишите свои предложения по срокам и цене.

8 лет назад
sergei-ps
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров