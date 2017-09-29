Сделать сайт интернет магазина автошин под ключ. Потенциальному исполнителю скину ссылки магазинов для примера.
Mини-сайт для игры 2048
Суть проекта: Мини-сообщество игроков в 2048.Вокруг классического интерфейса игры добавляется турнирная функциональность за призовой фонд в условных игровых единицах — баллах. Регистрация игроков через Facebook. Информация о пользователе заносится в базу данных. При завершении игры пользователь попадает в турнирную таблицу. Результаты игры сохраняются по факту завершения игры. Детальное ТЗ по запросу.
Условия сотрудничества: сервис безопасных сделок.Стоимость работ предлагаем в таких вариантах:- Вовремя - оплата 100%
- Опережение на 10% - бонус в 20%
- Отставание более чем на 10% - штраф в 20%
- Отставание более чем на 30% - штраф 50%
- Отставание более чем на 50% - расставание
Под сроком сдачи подразумевается сдача проекта после нашей приемки. На приемку до фидбека мы берем 1 рабочий день от сдачи (не выходной). Задание выполнено, если на 100% соответствует техническому заданию. Чего не было в ТЗ - то не входит в сроки и оплачивается отдельно.
Исходя из условий, разрабочик должен четко спланировать время разработки и стоимость. Если время более 1й недели - то должен дать план показа результатов не менее чем раз в неделю.
После оплаты проекта, разрабочик должен развернуть проект на предоставленном хостинге и домене.
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