Создать сайт с поддоменами для регионального продвижения

У меня тут сеть сайтов за аффилиат наказали. Заявок от клиентов из городов не стало. Нужно срочно сделать сайт с поддоменами или подпапками для продвижения в городах, чтобы была автогенерация тегов и шаблонное изменение контента. Примеры: tiu.ru или tiu.by или ка пром юа. Нужно выполнить СЕО максимально бело.

Делали такие сайты? Можете что-то посоветовать или сказать по срокам поднятия в индекс и раскрутке? Стоимость создания?

если есть готовая база с другого сайта, тоже хорошо