Создать сайт с поддоменами для регионального продвижения

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Закрыт4 заявки140 просмотров

У меня тут сеть сайтов за аффилиат наказали. Заявок от клиентов из городов не стало. Нужно срочно сделать сайт с поддоменами или подпапками для продвижения в городах, чтобы была автогенерация тегов и шаблонное изменение контента. Примеры: tiu.ru или tiu.by или ка пром юа. Нужно выполнить СЕО максимально бело.  

Делали такие сайты? Можете что-то посоветовать или сказать по срокам поднятия в индекс и раскрутке? Стоимость создания? 

если есть готовая база с другого сайта, тоже хорошо

8 лет назад
d654525
Эдуард 
60 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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