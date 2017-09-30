Сайт для подбора актеров в основном второго плана и массовки - под ключ основной функционал - база карточек актеров с поискам по фильтрам - добавление карточки актера с заполнением текстовых параметров, числовых ...
Разработать сайт частной электронной торговой площадки "под ключ"
Требуется сделать сайт частной электронной торговой площадки "под ключ".
Требования к дизайну: как на сайте https://www.roseltorg.ru/, по возможности адаптивный.
Требования к функционалу: как на сайте https://www.roseltorg.ru/, только упрощенный (закупки не по ФЗ, без электронной подписи (ЭЦП), без необходимости аккредитации поставщиков и заказчиков, не требуется регистрация тендеров на государственных площадках).
Возможна любая CMS или фреймворк на ваше усмотрение.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо сделать несложный сайт-визитку для фитнес-центра. Что должно быть: адрес, расписание , фото тренеров, описание классов, видеоролики , новости. Конечно, должна быть и админка для управления всем ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача Необходимо создать одностраничник переходящий в сайт, с функционалом. Имеются файлы с доп.информацией, приложенные дополнительно. Конструкторы не интересуют. Только wordpress. Обязательные требования Этапы работ: 1) этап. макет. Срок: 1 день, ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток. Нужен лендинг для сферы услуг (ремонт моб.телефонов). Дизайн "в стиле Apple", примеры приведу заказчику. Требования - проработанная мобильная версия сайта, высокая скорость загрузки (овер 80 в PageSpeed Insights). Желательно наличие лендингов в ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1100
Необходимо адаптивно сверстать макет интернет-магазина (каталога) и натянуть это дело на OpenCart Более подробные детали обсудим в скайпеСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется Разработка прототипа мобильного приложения и сайта, переводчик , оставляйте предложение сразу с ценой , и ваши работы.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужен сайт визитка. http://romanfad.ru/ Это пример сайта, который понравился.Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать копию простенького одностраничника, лендинга Не много доработать его (а именно изменить информацию, сделать что бы он нормально отображался в адаптивном виде на всех устройствах), и настроить форму сбора контактных данных, которые будут ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
У меня тут сеть сайтов за аффилиат наказали. Заявок от клиентов из городов не стало. Нужно срочно сделать сайт с поддоменами или подпапками для продвижения в городах, чтобы была автогенерация тегов и шаблонное изменение контента. ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Одностраничный каталог, на котором выводится N зарегистрированных листингов в случайном порядке (см. прикрепленные макеты). Листинги могут быть оплаченными и бесплатными. Оплаченные листинги показываются всегда. Бесплатных листингов выводится фиксированное число (например, 10) и показываются они с ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт8 лет назад