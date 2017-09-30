Разработать сайт частной электронной торговой площадки "под ключ"

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Закрыт8 заявок215 просмотров

Требуется сделать сайт частной электронной торговой площадки "под ключ".

Требования к дизайну: как на сайте https://www.roseltorg.ru/, по возможности адаптивный.

Требования к функционалу: как на сайте https://www.roseltorg.ru/, только упрощенный (закупки не по ФЗ, без электронной подписи (ЭЦП), без необходимости аккредитации поставщиков и заказчиков, не требуется регистрация тендеров на государственных площадках).

Возможна любая CMS или фреймворк на ваше усмотрение.

8 лет назад
guest_15069302207747
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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