Разработать сайт частной электронной торговой площадки "под ключ"

Требуется сделать сайт частной электронной торговой площадки "под ключ".

Требования к дизайну: как на сайте https://www.roseltorg.ru/, по возможности адаптивный.

Требования к функционалу: как на сайте https://www.roseltorg.ru/, только упрощенный (закупки не по ФЗ, без электронной подписи (ЭЦП), без необходимости аккредитации поставщиков и заказчиков, не требуется регистрация тендеров на государственных площадках).

Возможна любая CMS или фреймворк на ваше усмотрение.