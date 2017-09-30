Landing page (сфера услуг) под ключ.

Доброго времени суток.

Нужен лендинг для сферы услуг (ремонт моб.телефонов). Дизайн "в стиле Apple", примеры приведу заказчику. Требования - проработанная мобильная версия сайта, высокая скорость загрузки (овер 80 в PageSpeed Insights). Желательно наличие лендингов в портфолио исполнителя. Страничка нужна "под ключ" кроме, наверное, текста. Тексты (согласованные с исполнителем) предоставим.

Цену указывайте обязательно.

P.S. Предложения свыше 100-150 дол. рассматриваться не будут - мне супер-функционал не нужен и залечивания про конверсию тоже)