Нужен сайт визитка. http://romanfad.ru/ Это пример сайта, который понравился.
Требуется Разработка прототипа мобильного приложения и сайт переводчик
Требуется Разработка прототипа мобильного приложения и сайта, переводчик , оставляйте предложение сразу с ценой , и ваши работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать копию простенького одностраничника, лендинга Не много доработать его (а именно изменить информацию, сделать что бы он нормально отображался в адаптивном виде на всех устройствах), и настроить форму сбора контактных данных, которые будут ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
У меня тут сеть сайтов за аффилиат наказали. Заявок от клиентов из городов не стало. Нужно срочно сделать сайт с поддоменами или подпапками для продвижения в городах, чтобы была автогенерация тегов и шаблонное изменение контента. ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Одностраничный каталог, на котором выводится N зарегистрированных листингов в случайном порядке (см. прикрепленные макеты). Листинги могут быть оплаченными и бесплатными. Оплаченные листинги показываются всегда. Бесплатных листингов выводится фиксированное число (например, 10) и показываются они с ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт8 лет назад
Суть проекта: Мини-сообщество игроков в 2048.Вокруг классического интерфейса игры добавляется турнирная функциональность за призовой фонд в условных игровых единицах — баллах. Регистрация игроков через Facebook. Информация о пользователе заносится в базу данных. При завершении игры ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сделать сайт интернет магазина автошин под ключ. Потенциальному исполнителю скину ссылки магазинов для примера.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимые знания: Node.js, NoSQL, JavaScript, JS фреймворк – на выбор, HTML/CSS, Git, работа с API платёжных систем. Общая информация о проекте в прикреплённом файле, ТЗ сейчас на стадии согласования. ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно создать сайт адаптивный к мобильным устройствам Суть сайта – человек допустим стоит на остановке, а маршрутки всё нет. Он заходит на сайт(приложение) и отмечает себя на карте где он находится и ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $500
Сайт под ключ с установкой и настройкой на сервере заказчика Целевая аудитория женская, возраст 20-40 лет Сайт для частного детского садика Название садика: ТалантВилль (en. : TalentVille) URL : http://talentville.com.ua ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Имеется прототип на бумаге, все остальное нужно сделать. Домен и хостинг уже есть.Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт8 лет назад