Вёрстка интернет-магазина (каталога) + привязка к CMS

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен21 заявка390 просмотров

Необходимо адаптивно сверстать макет интернет-магазина (каталога) и натянуть это дело на OpenCart

Более подробные детали обсудим в скайпе

Opencart
8 лет назад
ymedvedev
Юрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$1100
16 дней
Спасибо, Алекс, превосходная работа! Планка качества на очень высоком уровне. Так держать!
Работаем с Юрием не первый раз. Всё максимально профессионально и комфортно. Очень рад что итоговый результат порадовал, надеюсь всё задуманное получится! Спасибо!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
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