Сделать сайт визитку для фитнесс-центра

Доброго времени суток!

Необходимо сделать несложный сайт-визитку для фитнес-центра.

Что должно быть: адрес, расписание , фото тренеров, описание классов, видеоролики , новости.

Конечно, должна быть и админка для управления всем этим.

Также сайт должен быстро работать как на обычной, так и на мобильной версии.

Приветствуется фрилансер(или группа фрилансеров), который может предоставить услуги по раскрутке этого сайта также.

Сайт должен быть создан на базе CMS, выбор обсуждаем