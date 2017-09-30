Сделать сайт визитку для фитнесс-центра

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Закрыт29 заявок298 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо сделать несложный сайт-визитку для фитнес-центра.

Что должно быть: адрес, расписание , фото тренеров, описание классов, видеоролики , новости.

Конечно, должна быть и админка для управления всем этим.

Также сайт должен быстро работать как на обычной, так и на мобильной версии.

Приветствуется фрилансер(или группа фрилансеров), который может предоставить услуги по раскрутке этого сайта также.

Сайт должен быть создан на базе CMS, выбор обсуждаем

8 лет назад
slytvyn
Сергей 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров