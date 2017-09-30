Создание лендинга переходящего в сайт на платформе WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок171 просмотр

Задача

Необходимо создать одностраничник переходящий в сайт, с функционалом. Имеются файлы с доп.информацией, приложенные дополнительно. Конструкторы не интересуют. Только wordpress.

Обязательные требования

Этапы работ: 1) этап. макет. Срок: 1 день, (согласование с нами). 2) этап. готовый макет. Срок: 2-3 дня, (согласование с нами, корректировка) 3) этап. Окончание работы. 1 – 2 дня. (корректировка) Итого 7 дней.

solncesvet.ru/ – пример сайта на который необходимо ориентироваться.

Индивидуальный дизайн  

Система уведомлений администратора и покупателя о покупках по E-Mail и SMS  

Каталог услуг:  

Удобный поиск по сайту и  

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WordPress
8 лет назад
Alex199354
Александр 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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